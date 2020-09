Umanis : résultat net quasi-stable sur le premier semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue du 1er semestre 2020, Umanis a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 111,8 ME, en progression totale de +4%.

L'EBITDA semestriel s'est établi à 10,3 ME, en progression de +26% par rapport au 1er semestre 2019. La marge d'EBITDA du 1er semestre 2020 ressort ainsi 9,2% contre 7,6% un an plus tôt.

Le Résultat opérationnel courant est de 7 ME contre 5,7 ME, une hausse de +24%...

A l'issue du 1er semestre 2020, le résultat net part du groupe est quasi-stable à 3,2 ME, soit -3%, sous l'effet d'une augmentation des charges financières et de l'impôt sur les sociétés.

La dette financière nette hors dettes locatives IFRS 16 s'élevait à 53,1 ME 30 juin 2020, contre 68,4 ME au 31 décembre 2019.

Perspectives

L'environnement économique demeure actuellement incertain et les conséquences sur l'activité d'Umanis au cours des prochains mois demeurent difficiles à évaluer. Si aucune aggravation de la situation n'est à signaler, le groupe ne constate pour autant pas de reprise franche de son activité.

La société continuera de bénéficier du dispositif d'activité partielle a minima jusqu'à la fin de l'année. Compte tenu de ces incertitudes persistantes, le groupe rappelle qu'il n'a pas formulé d'objectifs financiers pour l'exercice 2020.