Umanis : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 juin à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers a été destinataire des déclarations de franchissements de seuils suivantes :

- la société par actions simplifiée Mura a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 31 mai, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Umanis et ne plus détenir aucune action Umanis;

- le concert composé de Laurent Piepszownik et Olivier Pouligny et de la société Mura, a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 mai, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Umanis et ne plus détenir aucune action Umanis.

Ces franchissements de seuils résultent de cessions hors marché d'actions Umanis.