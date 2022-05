Umanis : obtention des approbations règlementaires dans le cadre du projet d'acquisition par CGI

(Boursier.com) — Dans le cadre du projet d'acquisition d'Umanis par CGI annoncé le 11 mars 2022 et à la suite de l'annonce le 25 avril 2022 de la signature du contrat d'acquisition portant sur l'intégralité des actions d'Umanis détenues par MURA (contrôlée par M. Laurent Piepszownik) et par M. Olivier Pouligny représentant environ 70,6% du capital de Umanis à un prix de 17,15 euros par action, CGI France SAS et Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annoncent l'obtention le 13 mai 2022 des approbations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et d'investissements étrangers en France.

La réalisation de l'Acquisition du Bloc envisagée n'est donc plus soumise qu'à la délivrance d'une attestation d'équité par l'expert indépendant désigné par le Conseil d'administration d'Umanis, ainsi que la recommandation dudit Conseil d'administration.

L'Acquisition du Bloc et le dépôt du projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers pourraient intervenir d'ici la fin du mois de mai 2022.

Il est rappelé que, si les conditions légales et réglementaires sont remplies, CGI a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à la clôture de cette offre.