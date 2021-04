Umanis : les résultats s'améliorent

Umanis : les résultats s'améliorent









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2020, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 214,9 ME, en repli de -2%.

L'EBITDA s'est établi à 24,2 ME, en progression de 9%. La marge d'EBITDA est ressortie à 11,2% en 2020, contre 10,1% pour l'exercice précédent.

Umanis a enregistré un résultat opérationnel courant de 17,3 ME en 2020, en hausse de 4% par rapport à 2019, soit une marge opérationnelle courante de 8% contre 7,6% un an plus tôt.

Le résultat net part du groupe s'établit à 14,1 ME, en hausse de 92%, représentant une marge nette de 6,6%.

En l'absence d'opérations de croissance externe, et consécutivement à la décision de ne pas verser de dividendes l'an dernier, la société s'est fortement désendettée sur l'exercice. La dette financière nette s'élevait ainsi à 39,8 ME au 31 décembre 2020, contre 80,8 ME à fin 2019.

La société prévoit de rembourser intégralement son PGE de 10 ME à sa date anniversaire en juin 2021.

Après l'acquisition d'Alphonse, et dans un scénario où la crise sanitaire ne viendrait à nouveau pas perturber l'activité, Umanis se situe actuellement sur un rythme de chiffre d'affaires proforma 2021 proche de 250 ME. La rentabilité en ce début d'exercice est légèrement supérieure à celle de l'année passée à pareille époque.