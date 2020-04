Umanis : le bénéfice se contracte à 7,4 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2019, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 219,2 ME en progression totale de +6%.

L'EBITDA s'est établi à 22,2 MEUR pour l'ensemble de l'année 2019, en progression de +10% par rapport à 2018. La marge d'EBITDA annuelle ressort ainsi à 10,1%, dont 12,5% pour le seul 2nd semestre.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 16,6 ME contre 19,3 ME, soit une marge opérationnelle courante 2019 de 7,6%, dont 9,8% au 2nd semestre.

Le résultat net part du groupe ressort en baisse à 7,4 ME vs 11,3 ME, soit une marge nette de 3,3%.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans une optique d'exemplarité, Umanis ne proposera pas de versement de dividende au titre de l'exercice 2019.