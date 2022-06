Umanis : l'offre de CGI France devrait être suivie d'une offre de retrait obligatoire

(Boursier.com) — Société Générale a présenté à l'AMF la note d'information relative aux caractéristiques de l'offre publique d'achat initiée par CGI France, et portant sur les actions Umanis.

L'offre est formulée au prix de 17,15 euros par action Umanis, sur une durée de 15 jours de négociation de bourse. L'avis précise que le calendrier de l'offre reste à déterminer par l'Autorité des marchés financiers (AMF), conformément aux dispositions de son règlement général.

Dans le cas où à l'issue de l'offre, le nombre d'actions non présentées par les actionnaires minoritaires ne représenterait pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la société Umanis, à l'exception des actions auto-détenues par Umanis, CGI France a l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire, dans un délai de 3 mois à l'issue de la clôture de l'offre. Les actions Umanis non-apportées à l'offre seront alors transférées à CGI France, moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre.