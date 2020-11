Umanis : fait un nouveau point après la cyberattaque Netwalker

(Boursier.com) — Umanis effectue un nouveau point d'actualité sur la cyberattaque du rançongiciel Netwalker, lancée le 14 novembre. Tous les moyens ont été pleinement déployés pour assurer un retour à la normale dans les plus brefs délais , explique Umanis. Grâce à une intervention immédiate des équipes techniques d'Umanis et d'experts en cybersécurité, l'attaque a été rapidement circonscrite .

Les opérations clients impactées ont progressivement repris dès la première semaine.

Tous les systèmes et équipements sont désormais pleinement fonctionnels et sécurisés.