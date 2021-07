Umanis confirme un retour à une croissance forte

(Boursier.com) — Au 2ème trimestre 2021, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 60,7 ME, en progression de 20% par rapport au 2ème trimestre 2020. Umanis confirme ainsi un retour à une croissance forte, au-delà de la progression de 15% escomptée au moment de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre.

Cette dynamique est le résultat d'une augmentation des effectifs facturables, ainsi que d'une amélioration continue du taux d'activité tout au long du semestre (TACE en progression de +3,7%).

Par ailleurs, le 2ème trimestre 2021 a été marqué par une nette amélioration de la dynamique commerciale avec l'ouverture de nouveaux grands comptes à fort potentiel et une accélération de nouveaux projets de massification, à l'image notamment des contrats pluriannuels avec Crédit Agricole Group Infrastructure Platform et un autre établissement bancaire français de premier plan.

Cet environnement favorable conforte la société dans son plan de recrutement annuel déjà bien engagé, avec une augmentation de 340 consultants depuis le début de l'année, sur des profils centrés sur les métiers de la data (data engineers, data scientists et développeurs).

AMELIORATION DES PERSPECTIVES 2021...

Fort de ces éléments positifs et sous l'effet des mesures prises dès la fin du 1er semestre 2020 pour optimiser l'efficacité opérationnelle, Umanis est en mesure d'anticiper que la rentabilité du 1er semestre 2021 sera supérieure à celle de l'an passé (rappel : 9,2% de marge d'EBITDA au 1er semestre 2020).

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Umanis confirme sa trajectoire de développement qui positionne la société sur une perspective de chiffre d'affaires proforma 2021 (après l'acquisition de l'ESN française Alphonse) aux alentours de 250 ME, hors nouvelle opération de croissance externe.

En termes de rentabilité, le Groupe se fixe pour objectif de réaliser une marge d'EBITDA annuelle aux alentours de 13% en 2021.

...ET CONFIRMATION D'UNE POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE PLUS SOUTENUE

Ce 1er semestre 2021 conforte également Umanis dans sa volonté de renouer en 2021 avec une politique de croissance externe soutenue.

Plusieurs dossiers sont à l'étude, en phase avec le positionnement stratégique du Groupe sur la Data, le conseil métier et la transformation digitale des entreprises.

AGENDA FINANCIER

? 16 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 (non audités)

? 4 novembre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 (non audité)

? 2 février 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 (non audité)

? 13 avril 2022 Résultats annuels 2021 (audités).