Umanis : confirmation des objectifs annuels

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Umanis a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 120,9 ME, en progression de 8% par rapport au 1er semestre 2020.

Cette croissance retrouvée, l'amélioration progressive du taux d'activité et la maîtrise des coûts ont permis d'enregistrer une progression de 51% de l'Ebitda, porté à 15,6 ME au 1er semestre 2021.

Umanis a enregistré un résultat opérationnel courant de 11,7 ME sur la période, en hausse de 67% par rapport au 1er semestre 2020, soit une marge opérationnelle courante de 9,7% contre 6,3% un an plus tôt.

Umanis affiche un résultat net part du groupe semestriel de 8,9 ME, en hausse de 180%, représentant une marge nette de 7,4%.

Umanis annonce avoir signé pendant l'été un engagement ferme, réciproque et irrévocable relatif à l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de l'ESN française SunTseu, société de conseil et d'intégration spécialisée dans le CRM.

Forte d'une quarantaine de consultants, SunTseu vient ainsi renforcer l'expertise d'Umanis sur le segment du CRM. SunTseu a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,5 ME, accompagné d'une rentabilité qui se situe dans les standards d'Umanis.

Enfin, Umanis confirme ses objectifs annuels...