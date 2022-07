Umanis : CGI France va demander le retrait obligatoire

(Boursier.com) — CGI inc. et Umanis SA annoncent que, le 18 juillet, l'Autorité des marchés financiers a publié les résultats d'une offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des actions Umanis non détenues par CGI France SAS (CGI France), qui s'est clôturée le 13 juillet. Dans le cadre de cette opération, CGI France a acquis 2.428.749 actions d'Umanis et détient, en conséquence, un total de 16.983.876 actions représentant 91,54% du capital et au moins 91,42% des droits de vote.

CGI France a l'intention de demander prochainement la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire au même prix que celui de l'offre publique d'achat simplifiée, soit à 17,15 euros par action Umanis, net de tous frais.

Le cours de bourse de l'action Umanis est suspendu depuis le 14 juillet.