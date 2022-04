Umanis : amélioration de la performance opérationnelle en 2021

(Boursier.com) — Sous l'effet de la croissance et de l'amélioration progressive du taux d'activité, l'EBITDA d'Umanis s'est établi à 28,8 ME en 2021, en progression de 19% sur l'exercice. La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 11,7%, contre 11,2% en 2020. Avant coûts des put/call sur minoritaires et des paiements en actions, dont le niveau de charge 2021 présente un caractère non récurrent, la marge d'EBITDA s'est même élevée à 12,8%, en progression de 29% par rapport à 2020.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et de l'amortissement de la relation clientèle, Umanis a enregistré un résultat opérationnel courant de 20,5 ME en 2021, en progression de 19%. La marge opérationnelle courante s'est établie à 8,3% contre 8% un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'est élevé à 20,4 ME, en progression de +3% par rapport à 2020. Pour rappel, le groupe avait comptabilisé l'an dernier des autres produits et charges opérationnels pour un montant de 2,5 ME, intégrant notamment des produits exceptionnels de CIR (crédit d'impôt recherche) sur des exercices antérieurs. Le résultat financier est quasiment stable entre les deux exercices, constitué pour l'essentiel des charges d'intérêts des dettes financières et dettes locatives (IFRS 16). Après comptabilisation de l'impôt sur les sociétés, en augmentation du fait de la fin de la consommation des déficits fiscaux reportables, le résultat net part du groupe s'est établi à 12,9 ME, en repli de 9%, représentant une marge nette de 5,2%.

Umanis s'est fixé pour objectif de recruter 1.000 nouveaux collaborateurs en 2022 en France, dans les domaines Data, Digital et Infra & Cloud.