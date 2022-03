Umalis : un volume de recrutement dynamique inédit

(Boursier.com) — Dans le contexte de tensions géopolitiques liées au conflit russo-ukrainien, Umalis et ses filiales ont connu une croissance organique record en février/ mars... En effet, le groupe constitué par la société et ses filiales a recruté 25 consultants entre le 9 février et le 10 mars, solde net, déduction faite des départs. La moyenne de facturation par consultants portés nouvellement recrutés se situe à 500 euros par jour, soit 110.000 euros sur une mission annuelle.

Ce volume de recrutement est inédit depuis la création de Umalis Group en décembre 2008. Sur un an, ces recrutements mensuels représentent 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus, soit une croissance de 20% annualisés en seulement 30 jours.

Cette traction commerciale marque une nette accélération par rapport à une moyenne de 7 nouveaux recrutements mensuellement sur les 12 derniers mois. Il s'agit en outre de soldes nets de recrutements de nouveaux portés, selon le tableau de bord mensuel du groupe, déduction faite des départs.

Objectif stratégique de 20 à 22 ME

Après une croissance du chiffre d'affaires de Umalis Group et de ses filiales, de 56% sur l'exercice 2021, la direction affiche un objectif de 16 à 22 millions d'euros en 2022, soit une augmentation comprise entre 40 et 100% du chiffre d'affaires proforma du groupe.

Cap sur Access Growth

En outre, depuis la cotation d'Umalis Group en avril 2014, le PDG a cédé 160.000 actions, ce qui constitue 14,94% de flottant. Pour Christian Person, le fondateur, récemment élu au Conseil d'Administration de la Fédération Européenne du Portage Salarial ( La FEPS ), l'ambition de Umalis Group est un transfert dans les meilleurs délais sur le marché Access Growth et la cotation en continue.

L'une des conditions pour y être éligible, en effet, est un flottant d'au moins 20% de sa capitalisation.