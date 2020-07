Umalis : très nette amélioration des comptes en 2019

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2019 (clos le 31 décembre 2019), Umalis Group SA a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros, en progression totale de +6% par rapport à 2018.

Les mesures prises en 2019 visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de la société (stratégie commerciale et contrôle strict des dépenses) ont pleinement produit leurs effets permettant à Umalis Group SA d'enregistrer une nette amélioration de ses résultats sur la période.

Le résultat d'exploitation s'est établi à -14 kE, à comparer aux -891 kE en 2018, en progression de +98%. La marge d'exploitation est de -0,39% en 2019 (-26,45% en 2018). L'Excédent brut d'exploitation s'est établi à -2 kE en 2019, en progression de + 99,8% par rapport à 2018. La marge d'EBE annuelle ressort ainsi à -0,06% (-25,53% en 2018).

Le résultat net s'établit à -29 kE en 2019 (-1,89 ME en 2018) soit une progression de 98%. La marge nette est de -0,81% en 2019 (-55,48% en 2018).

Situation financière

Au 31 décembre 2019, Umalis Group bénéficiait d'une structure de bilan avec des capitaux propres positifs et d'une trésorerie disponible de 92 kE à fin 2019, pour des dettes financières stables de 2 ME (74 kE de trésorerie disponible et 2 ME de dettes financières en 2018).