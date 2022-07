Umalis : quelle feuille de route pour les prochaines années ?

(Boursier.com) — Christian Person, le PDG de Umalis Group, a dévoilé son plan stratégique pour les 3 exercices à venir. En mars dernier, Umalis Group faisait état de résultats commerciaux historiques avec 12 consultants nets de plus. Ce record vient d'être battu en juin dernier, avec 13 consultants nets de plus. L'objectif de chiffre d'affaires de Umalis Group pour l'exercice 2022 en consolidé pro forma, est en passe d'être dépassé. Les résultats commerciaux du 1er semestre sur le consolidé pro forma de Umalis Group montrent une hausse du chiffre d'affaires de 44% par rapport au 2e semestre de l'exercice précédent à 7,2 ME, soit un prévisionnel de 14,3 ME sur l'exercice en cours.

Avec une facturation moyenne de 110 kE annuels pour les "portés" de Umalis, une augmentation du nombre de portés sur 36 mois représentera 27,72 ME de chiffres d'affaires. Cette croissance organique, s'ajoutant aux 14 ME en cours sur l'exercice 2022 portera le chiffre d'affaires de Umalis Group en consolidé pro forma à 41,72 ME.

Un plan d'acquisitions

Pour le PDG du groupe, "le marché du portage salarial est en cours de consolidation et on assiste depuis 3 ans à de nombreuses opérations de croissance externe. Un espace concurrentiel très atomisé, composé en fin 2019 de plus de 320 sociétés, dont de nombreuses filiales, tend vers un marché beaucoup plus resserré. Une évolution comparable à ce qu'a vécu le secteur de l'Intérim est probable".

Umalis Group et sa holding, Edern, ont déjà acquis deux sociétés concurrentes et envisagent d'en acheter une nouvelle chaque année d'une taille comprise entre 2 ME et 8 ME.

Objectif de 60 ME de chiffres d'affaires consolidé pro forma en 2025

"Une croissance organique fondée sur le portage salarial de 7 nouveaux consultants chaque mois, sur 36 mois, et plusieurs acquisitions, devrait permettre au groupe d'atteindre cet objectif ambitieux, mais réaliste dans un secteur en croissance de plus de 20% par an depuis plus de 15 ans", explique Christian Person.

De plus, lorsque les conditions réglementaires seront réunies, Umalis Group demandera son transfert sur Growth.