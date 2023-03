Umalis : pratiquement 32% de croissance du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Umalis Group annonce une croissance significative de son chiffre d'affaires pro forma, non audité, pour l'année 2022. Il s'élève à 15 millions d'euros HT, en hausse de +31,6% par rapport à l'année précédente.

En 2021, le chiffre d'affaires d'Umalis Group s'élevait à 11,4 ME HT, ce qui montre la croissance soutenue de l'entreprise sur le marché du portage salarial.

Outre ces résultats, Umalis Group a mis en place un partenariat stratégique avec la plate-forme de freelancing Bizme.fr en 2022, ce qui a contribué à renforcer sa position de leader sur le marché du portage salarial. Ce partenariat avec Bizme.fr a permis à Umalis Group d'offrir des solutions de portage salarial innovantes et adaptées aux besoins des freelances et des entreprises.

Missions Cadres, la société de portage salarial de Christian Person, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 ME en 2022, et il envisage de la céder à Umalis Group. Cette opération permettrait de renforcer encore davantage la position d'Umalis Group en tant que leader du portage salarial en France.

"Nous sommes ravis de cette croissance remarquable de notre chiffre d'affaires pour l'année 2022, qui témoigne de notre engagement à offrir des solutions de portage salarial de qualité supérieure à nos clients. En plus de cette performance exceptionnelle, notre partenariat stratégique avec Bizme.fr nous a permis d'offrir des solutions de portage salarial innovantes et adaptées aux besoins des freelances et des entreprises. Nous sommes également en discussions pour céder Missions Cadres à Umalis Group, ce qui renforcerait encore davantage notre position de leader sur le marché du portage salarial", commente le PDG d'Umalis Group, Christian Person.

Umalis Group est convaincue que son partenariat avec Bizme.fr et l'acquisition potentielle de Missions Cadres renforceraient sa position de leader sur le marché du portage salarial en France.