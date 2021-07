Umalis Group : nette amélioration de la rentabilité en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'exercice clos le 31 décembre 2020 a été marqué par la crise sanitaire qui a débuté à la fin du 1er trimestre de l'exercice. L'épidémie de Covid-19 a eu un impact important sur Umalis Group et sur le secteur d'activité du portage qui s'est caractérisé essentiellement par une réduction brutale de l'activité. Sur la période de mars à août 2020, Umalis Group enregistre une baisse moyenne du chiffre d'affaires de 32% par rapport au mois de février 2020 où le niveau d'activité était en plein croissance.

Malgré ce contexte économique et sanitaire perturbé, la société achève l'exercice 2020 en forte hausse par rapport à 2019. La société réalise un chiffre d'affaires annuel de 4,5 millions d'euros en progression totale de +27% par rapport à 2019 (3,57 ME). Cette performance confirme la résilience du modèle économique dans un environnement économique particulièrement difficile.

Le plan stratégique établi en 2020 par Umalis Group a fortement contribué à la nette amélioration de la rentabilité de la société. Ce plan comprend notamment une réduction drastique des charges d'exploitation, ainsi qu'une réorganisation du pôle commercial. Le résultat d'exploitation ressort à 3 kE en 2020 (-15 kE en 2019), soit une progression de +123% sur la période.

Le résultat net s'est fortement amélioré en 2020 pour s'établir à 74 kE (-29 kEen 2019).

Au 31 décembre 2020, le société Umalis Group bénéficiait d'une structure bilantielle solide avec des capitaux propres renforcés à 728 kE. A fin 2020, la trésorerie disponible s'établissait à 395 kE pour des dettes financières de 1,8 ME. Afin de renforcer sa position, Umalis Group a fait appel à 200 kE de PGE qui sont restés en trésorerie en fin d'exercice. Ils seront remboursés pour partie en 2021.

Objectifs et perspectives 2021

L'exercice 2021 devrait marquer la fin de la convalescence de la société. Tout en conservant sa rigueur budgétaire, Umalis Group procédera à des investissements stratégiques et ciblés :

- une opération de croissance externe visant à accélérer la taille de la société. Les cibles recherchées sont des sociétés de portage salariale avec un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 ME, rentable ou non. Un poste d'analyse M&A a été créé cette année afin de se consacrer pleinement à cette opération ;

- Pour accélérer la croissance organique de la société, il a été décidé d'augmenter la part de client BtoB dans le portefeuille client de la Société. Un ingénieur commercial est aujourd'hui pleinement dédié à cette activité ;

- Au-delà du référencement payant type SEA qui sera toujours un driver fort en 2021, Umalis Group a décidé d'accélérer sur son référencement naturel type SEO. Pour mener à bien ce projet, la société s'est dotée d'un nouveau site internet pour un meilleur référencement. La société a également mis en production un nouveau simulateur de revenus, véritable générateur de flux. Pour encadrer ces projets, Umalis Group a créé un poste de Data analyst/ Trafic manager.

L'action Umalis Group est actuellement sur un cours de 3,02 euros en Bourse, soit 3,2 ME de capitalisation boursière.