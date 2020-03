Umalis Group : l'activité se maintient en dépit du Coronavirus

Umalis Group : l'activité se maintient en dépit du Coronavirus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Umalis estime que ses commandes et son chiffre d'affaires sont stables et malgré le Coronavirus.

Les salariés permanents de la société de portage salarial Umalis poursuivent leurs missions en France comme en Tunisie, au services des consultants portés, en télétravail . La société avait mis en place, depuis plusieurs années, un ensemble d'outils accessibles par Internet et permettant de garantir la bonne continuité de l'exploitation.

Une permanence est mise en place les samedis et dimanches afin de répondre aux demandes les plus urgentes. Le télétravail est généralisé dans la mesure du possible pour l'ensemble des salariés portés d'Umalis Group.

Les indemnités kilométriques sont remboursées pour l'ensemble des salariés portés dont la mission oblige à se rendre chez un client.

En cas de baisse d'activité, voire de suspension de mission d'un consultant porté, la mise en place du chômage partiel pourra être envisagée selon les dispositions prévues par le gouvernement.

Umalis maintient l'appui commercial aux consultants auprès des clients historiques de la société, grands comptes, PME et ETI.

L'entreprise a mis en place et anime un forum intranet pour tous les consultants portés par Umalis Group et ses filiales afin de faciliter l'entraide. Elle assure à 100% toutes les factures des consultants portés grâce à un partenariat historique avec un assureur crédit leader en France.