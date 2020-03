Umalis Group : en ordre de bataille

Umalis Group : en ordre de bataille









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Umalis Group SA se dit en "position favorable" pour faire face aux évolution de l'épidémie de coronavirus, en particulier les possibles restrictions relatives à la mobilité et aux transports en commun. "Durant les grèves des transports de la fin d'année 2019, la société a généralisé le télétravail et poursuivi normalement son activité au service de ses clients... Enfin, même si la plupart des consultants portés par les sociétés du groupe Umalis, travaillent chez leurs clients, le plus grand nombre peut assurer ses missions en télétravail" explique la société.

Umalis Group SA est filiale à 90% en 2019 de la SAS EDERN.

La croissance du Groupe EDERN SAS s'est faite par l'acquisition de la société MISSIONS CADRES SARL le 1er octobre 2019. Le CA annuel de MISSIONS CADRES est évalué à 4,5 ME Sur l'exercice 2019, ce qui fait un consolidé de chiffre d'affaire de 10,8 ME sur cet exercice...