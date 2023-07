Umalis Group : dans le rouge malgré une nette amélioration de performance

(Boursier.com) — Umalis Group SA annonce une croissance soutenue de son activité dans le secteur du portage salarial pour l'année 2022. Les résultats financiers révèlent une performance exceptionnelle, avec une augmentation significative de 64% du chiffre d'affaires à 10,7 ME (6,54 ME un an plus tôt). "Cette forte progression témoigne de la position solide d'Umalis Group sur le marché du portage salarial, ainsi que de sa capacité à répondre aux besoins croissants des professionnels indépendants et des entreprises clientes.

L'excédent brut d'exploitation a enregistré une augmentation de +30%, passant de -428 kE en 2021 à -299 kE en 2022. De même, le résultat d'exploitation a connu une amélioration de +5%, passant de -323 kE en 2021 à -308 kE en 2022.

Le résultat net augmente de +44%, passant de -541 kE en 2021 à -301 kE en 2022. Ces résultats financiers sont le fruit d'efforts continus d'Umalis Group pour améliorer son efficacité opérationnelle, sa gestion financière, et optimiser sa rentabilité.

Au 31 décembre 2022, Umalis Group bénéficiait d'une structure de bilan avec des capitaux propres positifs et d'une trésorerie disponible de 77 kE à fin 2022, pour des dettes financières de 593 KE (1,49 ME de dettes financières en 2020).

Perspectives

Umalis Group aborde l'avenir avec optimisme et ambition, soutenu par les résultats de l'année 2022. L'entreprise prévoit de renforcer sa position de leader sur le marché du portage salarial en continuant d'innover et d'offrir des solutions adaptées aux besoins changeants des professionnels indépendants. Dans les années à venir, Umalis Group prévoit d'élargir sa gamme de services afin d'offrir une valeur ajoutée encore plus grande à ses clients. L'entreprise investira dans le développement de solutions numériques innovantes et de technologies avancées pour faciliter la gestion administrative et financière des professionnels indépendants.

De plus, Umalis Group prévoit de renforcer ses partenariats stratégiques avec des acteurs clés du secteur.