Umalis Group confirme l'acquisition de Cape Service

(Boursier.com) — Umalis Group confirme l'acquisition de son concurrent Cape Service. Umalis Group a signé l'acquisition de la société Cape Service le jeudi 11 février. La société Cape Service, forte de ses 250 kE de fonds propres et de ses 40 consultants, devient filiale directe de Umalis Group.

Cette acquisition augmente le chiffre d'affaires proforma de Umalis Group de 950 kE. Suite à cette acquisition, le chiffre d'affaires proforma de Umalis Group SA et de ses filiales est donc de 8,5 Millions d'Euros sur 2020.

Umalis Group contrôle en effet deux autres sociétés de portage salarial : Umalis Research (CA 1,5 ME), dédiée au portage salarial d'experts en informatique et de chercheurs, et Umalis VIP (CA 1,5 ME), dédiée aux experts indépendants aux plus fortes facturations.

L'ensemble des sociétés de portage salarial des sociétés contrôlées par la holding Edern a réalisé un CA proforma de 12 ME sur 2020.