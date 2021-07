Umalis Group : CA pro forma de 4,9 ME

Umalis Group : CA pro forma de 4,9 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Umalis Group SA, société spécialisée dans le portage salarial à forte valeur ajoutée pour accompagner des experts souhaitant développer une activité professionnelle sécurisée en toute indépendance en bénéficiant des avantages du statut de salarié.

Dans un contexte de crise sanitaire, la société affiche une bonne résistance de l'activité commerciale avec un chiffre d'affaires proforma de 2,4 ME au 1er semestre 2021, contre 2,3 ME à la même période en 2020 soit une croissance du CA de 3,20%.

L'acquisition de CAPE SERVICES, détenue à 100% par UMALIS GROUP SA permet au groupe, composé de Umalis Group, Umalis VIP, et Umalis Resarch de réaliser sur le 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires pro forma de 4,9 ME contre 3,3 ME par rapport à celui du 1er semestre 2020, soit une progression de 48,5%.

Cette performance valide le positionnement de UMALIS sur un marché dynamique et en forte croissance et témoigne de sa réussite à mettre en oeuvre les synergies commerciales entre ses différentes filiales.