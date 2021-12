Umalis confirme sa belle croissance

(Boursier.com) — Après une année 2020 stable en termes d'activité, qui constituait une performance relative au regard du contexte économique, Umalis réalise un chiffre d'affaires de 5 035 KE sur les 10 premiers mois de l'année 2021, soit +36% par rapport à la même période de 2020 et +111% par rapport 2019. Cette performance confirme la dynamique de croissance enregistrée depuis le début de l'année 2021. Au niveau groupe, le chiffre d'affaires consolidé, non audité, sur les 10 premiers mois de l'année augmente de 57%, "porté par une très bonne dynamique commerciale et le renforcement de nos positions auprès de nos clients qui illustre la capacité du groupe à prendre des parts de marché dans un environnement qui reste très compétitif", ajoute Umalis.