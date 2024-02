Umalis : 16,5 ME de chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2023, Umalis Group réalise un chiffre d'affaires consolidé pro forma de 16,5 millions d'euros. "Cette annonce témoigne de la solidité financière et de la croissance constante d'Umalis Group et de ses filiales", estime le management qui poursuit. "La réussite d'Umalis Group et de ses filiales découle de leur capacité à anticiper les évolutions du marché, à s'adapter aux nouvelles tendances et à fournir des solutions innovantes à leurs clients. Cette performance exceptionnelle est le fruit du dévouement de nos équipes et de notre engagement envers l'excellence dans tous les aspects de nos activités".

Le groupe maintient sa vision pour l'avenir, cherchant à élargir son empreinte géographique, à diversifier son portefeuille de services et à renforcer ses partenariats stratégiques. Umalis Group reste positionné pour prospérer dans un environnement économique en constante évolution.