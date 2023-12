Ulta Beauty s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Ulta Beauty s'envole de 11% en pré-séance sur la place américaine. Le spécialiste de la distribution de produits de beauté a affiché pour le trimestre clos en octobre des revenus de 2,49 milliards de dollars, en augmentation de 6,4% en comparaison de l'an dernier et supérieurs d'environ 1% au consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 5,07$, contre 5,34$ un an auparavant et 4,96$ de consensus. Ulta rehausse par ailleurs ses prévisions financières annuelles, ajustant le bas des fourchettes estimatives de profits et de ventes, avec la demande en produits de soin de la peau et fragrances. Ainsi, le bénéfice ajusté annuel par action est désormais anticipé entre 25,20 et 25,60$, alors que les revenus de l'exercice sont espérés entre 11,1 et 11,15 milliards de dollars.