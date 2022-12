Ulta Beauty dope ses prévisions financières

(Boursier.com) — Ulta Beauty, un spécialiste américain de la distribution de produits de beauté, a annoncé hier soir des comptes trimestriels plutôt résistants, avec la hausse des prix. La chaîne de produits de beauté et de salons a annoncé ainsi des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et relevé ses perspectives pour l'année complète, à la suite de hausses de prix. La direction évoque par ailleurs une "résilience soutenue de la catégorie beauté". La société a dévoilé un bénéfice net de 274,6 millions de dollars, ou 5,34 dollars par action, contre 215,3 millions de dollars, ou 3,94 dollars par action, au même trimestre l'an dernier. Les revenus ont atteint 2,3 milliards de dollars, contre 2 milliards sur le trimestre comparable de l'année précédente. Les ventes à magasins comparables, pour les magasins ouverts depuis au moins 14 mois, ont augmenté de 14,6%. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bpa ajusté de 4,15$ et des revenus de 2,22 milliards. Les ventes des magasins comparables étaient attendues en hausse de 9,1%.

Ulta a également relevé ses perspectives de ventes et de bénéfices pour l'année entière. Les dirigeants ont déclaré qu'ils s'attendaient à des ventes comprises entre 9,95 et 10 milliards de dollars et à une croissance des ventes des magasins comparables de 12,6% à 13,2%. La société prévoit un bénéfice par action compris entre 22,6 et 22,9$. Alors que des prix plus élevés ont soutenu le troisième trimestre, le directeur financier d'Ulta, Scott Settersten, a déclaré plus tôt cette année qu'il s'attendait à des démarques plus importantes sur cette saison des fêtes.