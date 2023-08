Ulta Beauty dope ses prévisions

(Boursier.com) — Ulta Beauty, spécialiste américain de la distribution de produits de beauté, a annoncé hier soir des comptes trimestriels résistants. La chaîne de produits de beauté et de salons a annoncé ainsi des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes. La société a dévoilé un bénéfice net trimestriel de 300 millions de dollars et un bénéfice dilué par action de 6,02$ (5,7$ un an plus tôt). Les revenus ont atteint 2,53 milliards de dollars contre environ 2,3 milliards un an avant. Les analystes s'attendaient à un bpa ajusté de 5,87$ et des revenus de 2,5 milliards de dollars environ. La croissance à comparable a été de 8%. Par ailleurs, la compagnie relève ses prévisions financières 2023, tablant désormais sur des ventes de 11,05 à 11,15 milliards de dollars, une croissance à comparable de 4,5 à 5,5%, et un bénéfice dilué par action allant de 25,10 à 25,60$. La marge opérationnelle est espérée entre 14,6 et 14,8%.