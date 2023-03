Ulta Beauty dépasse les 10 milliards de revenus

(Boursier.com) — Ulta Beauty, spécialiste américain de la distribution de produits de beauté, a annoncé hier soir des comptes trimestriels résistants avec la hausse des prix. La chaîne de produits de beauté et de salons a annoncé ainsi des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes. La direction évoque par ailleurs une année exceptionnelle et des ventes record. La société a dévoilé un bénéfice net trimestriel de 341 millions de dollars, en croissance de 18%, et un bénéfice dilué par action de 6,68$ en augmentation de 23%. Les revenus ont atteint 3,2 milliards de dollars, soit une progression de 18% par rapport à l'année précédente. Les ventes à magasins comparables, pour les magasins ouverts depuis au moins 14 mois, ont augmenté de 15,6%. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bpa ajusté de 5,7$ et des revenus de 3 milliards environ. Les ventes des magasins comparables étaient attendues en hausse de 8,7%... Sur l'exercice, Ulta a affiché des revenus de 10,2 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 26%.

Les dirigeants ont déclaré qu'ils s'attendaient à des ventes comprises entre 10,95 et 11,05 milliards de dollars et à une croissance des ventes des magasins comparables de 4% à 5% sur l'exercice entamé. La société prévoit un bénéfice par action compris entre 24,7 et 25,4$. Le consensus FactSet était de 24,4$ de bpa et 10,74 milliards de revenus, avec une croissance de 3,8% à comparable sur l'exercice.