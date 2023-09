UiPath : 19% de croissance, merci l'IA ?

(Boursier.com) — UiPath , qui se présente comme le leader de la RPA et de l'automatisation et met l'accent sur ses activités liées à l'intelligence artificielle, a publié hier soir à Wall Street des résultats supérieurs aux attentes. Le titre du groupe cher à Cathie Wood prenait plus de 6% après bourse. Pour son deuxième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 9 cents, contre 3 cents de consensus et 2 cents de perte par action un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé 287,3 millions de dollars, 2% de plus que le consensus, alors qu'ils se situaient à 242 millions de dollars un an plus tôt. Ainsi, les revenus ont progressé de 19%. Le cash flow des opérations atteint 44 millions de dollars et le free cash flow ajusté 47 millions de dollars. Le groupe de Rob Enslin et Daniel Dines affichait une situation de cash et équivalents de 1,8 milliard de dollars en fin de période, et annonce aussi un programme de rachats d'actions de 500 millions de dollars. Pour l'exercice fiscal 2024 en cours, les revenus sont attendus entre 1,273 et 1,278 milliard, pour un bénéfice opérationnel ajusté de 188 millions de dollars.