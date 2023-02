UFF : vif recul des bénéfices en 2022 ; pas de dividende

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le Produit Net Bancaire d'Union Financière de France (UFF) ressort à 188,4 millions d'euros, en baisse de -5% sur l'année par rapport à 2021 (198,8 ME).

Le Résultat d'Exploitation est de +6,4 ME, en forte diminution du fait de la baisse du PNB et malgré une quasi-stabilité des charges d'exploitation (181 ME contre 180,6 ME au 31 décembre 2021). Les rémunérations commerciales diminuent de -3% (-2,6 ME) moins fortement que l'effectif moyen (-6%), du fait de la hausse des rémunérations variables en lien avec l'évolution de la productivité. Les autres charges d'exploitation progressent (+4%) dans un contexte d'inflation et de reprise de l'animation commerciale en présentiel.

Le bénéfice net annuel s'établit à +4,2 ME (+11,7 ME en 2021). Il recule de -64%.

La structure bilancielle consolidée est solide, avec une trésorerie (placements et liquidités) de 143 ME, en baisse par rapport au 31 décembre 2021 (233 ME) du fait principalement du versement du solde du dividende de 3 euros par action, en mai 2022. Les dettes et créances d'exploitation sont exclusivement à court terme.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 134 ME (177 ME au 31 décembre 2021), avant distribution du dividende.

Ces éléments traduisent la solidité financière de l'UFF, satisfaisant ainsi les exigences réglementaires avec un ratio de solvabilité CRD IV Bâle 3 de 25,9%, un ratio de liquidité à un mois de 548% et un ratio NFSR de 119%.

Pas de dividende

Dans ce contexte et considérant la volonté d'Abeille Assurances de soutenir le développement de l'UFF, notamment via la modernisation de ses systèmes d'information, le Conseil d'Administration, réuni le 23 février 2023 pour arrêter les comptes, a décidé de ne pas proposer de versement de dividende à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 25 mai prochain.

Perspectives

L'année 2023 sera consacrée à la poursuite de la Feuille de Route initiée au 1er semestre 2022, avec notamment le programme de transformation numérique, et à la préparation du plan stratégique 2024-2026.

Afin d'accompagner la dynamique de croissance de l'activité, l'investissement dans le réseau commercial demeure la priorité de l'UFF, avec un plan ambitieux de recrutement de conseillers et d'amélioration du processus d'intégration des nouveaux collaborateurs.

OPA d'Abeille Assurances Holding

Le 28 novembre 2022, Abeille Assurances Holding a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire sur les actions UFF au prix de 21 euros par action. A l'issue de l'offre, ouverte du 26 janvier au 15 février 2023, Abeille Assurances Holding détient directement ou indirectement 94,84% du capital et des droits de vote d'UFF et a demandé la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les actions UFF qui interviendra le 1er mars 2023.