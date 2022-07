UFF : une collecte commerciale de 847 ME

(Boursier.com) — La performance commerciale a été au rendez-vous avec une collecte commerciale de 847 ME, qui s'appuie notamment sur une productivité commerciale du réseau salarié de 1,1 ME par conseiller, en hausse de +15% par rapport au 1er semestre 2021.

La conjoncture des marchés financiers du 1er semestre 2022, avec la baisse des marchés actions et la hausse des taux obligataires par rapport au 30 juin 2021, impactent négativement les commissions sur encours de -4,1 ME et le résultat financier de -4,4 ME, essentiellement du fait de la baisse de la valeur de marché du portefeuille de placement propre.

Dans un contexte inflationniste et de reprise des dépenses d'animation du réseau commercial, les charges d'exploitation restent cependant maîtrisées (+0,4 ME).

Le Produit Net Bancaire de 89,7 ME au 1er semestre 2022 est en baisse de -6% par rapport à celui du 1er semestre 2021 (95,9 ME).

Le Résultat d'Exploitation est négatif de -0,9 ME, en recul du fait de la baisse du PNB (-6%). Les charges d'exploitation sont quasi stables à 90,1 ME au 1er semestre 2022, comparées à 89,7 ME au 1er semestre 2021. Les charges commerciales diminuent de -3%, en lien avec le recul de l'effectif moyen (7%), d'une part, et la hausse de la productivité commerciale (+15%), d'autre part.

Les autres charges d'exploitation augmentent (+5%) avec respectivement +2% pour les frais de personnel administratif et +8% pour les autres charges d'exploitation, notamment du fait de la reprise des dépenses d'animation commerciale et de formations.

Le Résultat Net consolidé au 1er semestre 2022 est déficitaire de -1 ME, contre un bénéfice de +3,8 ME au 30 juin 2021.

Structure financière

La structure bilancielle consolidée est saine, avec une trésorerie de 151 ME, en diminution par rapport aux 233 ME au 31 décembre 2021, du fait du versement du solde du dividende de 3 euros/action (soit 48 ME), en mai 2022 et du dénouement d'un placement de trésorerie classé au 30 juin 2022 en créance d'exploitation pour 24 ME, reçus début juillet. Les dettes et créances d'exploitation sont exclusivement à court terme.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 128 ME, contre 177 ME au 31 décembre 2021, après distribution du solde du dividende 2021.

Ces éléments traduisent la solidité financière de l'UFF, satisfaisant les exigences réglementaires avec un ratio de solvabilité de 25,7%, un ratio de liquidité à un mois de 690% et un ratio NSFR de 130%.

Perspectives

L'UFF a mis en place, au cours du 1er semestre 2022, une organisation resserrée autour de 6 grands pôles : Développement, Réseau, Opérations, Richesses Humaines, Régalien et Communication & Engagement. Cette évolution s'est accompagnée de la définition de la Feuille de Route de l'UFF, définissant les 5 grands objectifs pour les 18 prochains mois et visant à mettre l'entreprise en mouvement pour répondre aux enjeux immédiats et préparer, par la suite, le prochain plan stratégique, en lien avec celui d'Aéma Groupe, nouvel actionnaire de référence.

Dans ce contexte, l'investissement dans le réseau commercial demeure la priorité de l'UFF, avec la poursuite d'une dynamique de recrutement de nouveaux talents commerciaux et l'amélioration du processus d'intégration des nouveaux collaborateurs, dans un environnement de concurrence accrue. Les discussions précédemment engagées avec les partenaires sociaux sur le mode de rémunération du Réseau Salarié ont pris fin, engageant l'UFF et ses collaborateurs à se projeter vers l'avenir avec des conditions stabilisées.