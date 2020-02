UFF : un ratio de solvabilité CRD IV Bâle 3 de 26%

(Boursier.com) — En 2019, l'activité commerciale globale d'UFF s'élève à 1,59 milliard d'euros, très stable par rapport à 2018, avec toutefois une répartition différente selon le canal de distribution considéré. Le réseau Salarié montre une progression de +2% portée par les SCPI (+17%) et le secteur de l'entreprise (+25%). Les réseaux d'indépendants affichent une contraction de 20% de la collecte commerciale par rapport à 2018 sur la plupart des secteurs.

La collecte nette 2019 se monte de 86 ME en baisse par rapport à 2018 (180 ME) du fait de la hausse du volume de sorties (rachats et sinistres) principalement sur les actifs en unités de compte. Les actifs administrés en fin de période qui s'élèvent à 12,4 MdsE, en progression de 8%, en raison d'un effet prix très favorable (+875 ME comparé à -883 ME fin 2018) grâce à la très bonne tenue des marchés financiers tout au long de l'année 2019.

Le Produit Net Bancaire d'UFF est de 202,1 ME, en baisse de -5%. Notamment, les commissions de placement (-8%) pâtissent de l'érosion des marges constatée en particulier sur les produits financiers et l'immobilier direct.

Le résultat d'exploitation ressort à 32 ME en hausse de +2%. Le bénéfice net d'UFF ressort à 20,9 ME, en croissance de 2% par rapport à 2018 avec un coût du risque quasiment nul sur la période (0,1 ME). Le taux d'imposition sur les sociétés est en baisse de -18% par rapport à 2018. UFF rappelle que l'année 2018 avait vu son bénéfice net bondir sous l'effet de la cession de la participation détenue dans PREIM au second semestre. Cette opération avait généré une plus-value de cession de 79,9 ME, à laquelle s'ajoutait la quote-part de résultat mis en équivalence comptabilisée au 1er semestre, pour 3,7 ME.

La structure bilancielle consolidée est saine avec, une trésorerie (placements et liquidités) de 185 ME (190 ME au 31 décembre 2018) et des placements investis principalement en supports obligataires (82%). Par ailleurs, les dettes et les créances d'exploitation sont exclusivement à court terme. Les capitaux propres consolidés, avant distribution du solde du dividende, s'élèvent à 167 ME (180 ME au 31 décembre 2018).

Ces éléments traduisent la solidité financière de l'UFF, satisfaisant les exigences réglementaires avec un ratio de solvabilité CRD IV Bâle 3 de 26,03% et un ratio de liquidité à un mois (LCR) de 768%.

L'UFF est entrée dans une période de profonde transformation et nous nous sommes donnés une direction claire et précise avec notre plan stratégique 'Moderniser & Croître'. Les investissements et les travaux menés, grâce à l'énergie des équipes, ont mis l'UFF en mouvement sur tous les fronts. En 2020, nos efforts de transformation seront tout aussi intenses qu'en 2019, conformément à la trajectoire que nous avons définie et nous commencerons à en récolter les fruit , explique Julien Brami, Directeur Général de l'UFF. Dans un environnement économique marqué par l'érosion tendancielle des marges, le pilotage de la trajectoire pour financer la modernisation par la croissance, restera au coeur des préoccupations de l'UFF .

Le Conseil d'Administration d'UFF a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires, le 26 mai, le versement de 86% de son résultat net consolidé, soit un dividende ordinaire de 1,11 euro par action, procurant un rendement de 5,6%. L'UFF réaffirme ainsi sa volonté de poursuivre sa politique de retour aux actionnaires, tout en conservant des fonds propres solides afin d'accompagner son développement .

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a souhaité proposer le versement d'un dividende complémentaire de 2,59 euros par action, afin de reverser aux actionnaires les ressources générées par PREIM en 2018.

Compte tenu du versement d'un acompte de 0,70 euros le 7 novembre 2019, le solde du dividende, versé le 2 juin 2020, s'élèverait à 3 euros par action.