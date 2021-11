UFF : PNB en augmentation de +11%, à 141,9 ME

(Boursier.com) — À fin septembre 2021, la collecte commerciale du réseau salarié d'UFF a augmenté de 27% à 1.019 ME, proche de son niveau de 2019 (1.046 ME). Cette évolution favorable est observée sur tous les secteurs d'activité : l'"Assurance-vie" est en progression de +28%, avec une proportion de contrats en Unités de Compte qui demeure stable à 61% ; le secteur "Immobilier" est également en hausse avec des ventes en Immobilier direct qui progressent de +17% et en SCPI de +39%. Enfin, les secteurs "Entreprise" et "Valeurs mobilières" évoluent favorablement avec respectivement des variations de +16% et +40%.

La collecte commerciale des réseaux d'indépendants suit cette tendance avec une hausse de +95% et des rattachements de portefeuilles assurantiels détenus par les CGPI affiliés au groupement CGPE de 56 ME au 30 septembre 2021 (contre 67 ME au 30 septembre 2020).

Les commissions de placement sont en progression de +16% sur un an. Celles-ci évoluent moins favorablement que la collecte du fait, d'une part, de la poursuite de la baisse du taux de commissionnement sur le secteur "Immobilier direct" et, d'autre part, d'un effet mix produit sur le secteur de l'"Assurance-vie".

La collecte nette est négative au 30 septembre 2021, à -82 ME, du fait de la hausse des sorties (rachats et sinistres), mais en amélioration par rapport au 30 septembre 2020 (-118 ME), grâce à la hausse de la collecte commerciale.

Les actifs administrés en fin de période s'établissent à 12,6 MdsE, en augmentation de +6% par rapport au 30 septembre 2020, grâce à des variations de cours positives (+428 ME) contre un effet prix défavorable (-412 ME) l'an dernier.

À fin septembre 2021, le PNB s'élevait à 141,9 ME, en progression de +11% par rapport à celui constaté au 30 septembre 2020 et légèrement inférieur (-3%) au PNB du 30 septembre 2019.

Perspectives

Les performances à fin septembre 2021 confortent les trois axes prioritaires de développement du groupe UFF à savoir :

L'investissement dans le réseau commercial, dans un contexte d'augmentation de la productivité des conseillers, qui vient confirmer l'ambition de recrutement et d'intégration de nouveaux talents commerciaux au sein du Groupe UFF ;

La satisfaction de nos clients, qui reste au coeur des enjeux de transformation des outils et des processus du Groupe ;

La maîtrise des charges d'exploitation, avec, d'une part, la poursuite des discussions avec les partenaires sociaux, notamment dans l'objectif de recorréler davantage la rémunération du réseau commercial à sa performance, discussions qui devraient se poursuivre en 2022 et, d'autre part, la mise en place d'une démarche d'efficacité et d'optimisation continue de nos processus de travail, visant également à améliorer les outils et services à destination de nos clients et collaborateurs.

Pour rappel, le 30 septembre dernier, Aéma Groupe a réalisé l'acquisition d'Aviva France. Le périmètre de l'opération comprend les activités d'assurance vie, d'assurance générale et de gestion d'actifs en France, ainsi que sa participation (75%) dans UFF.

Le Conseil d'Administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB), qui s'est tenu le 6 octobre 2021, a pris acte de la réalisation de cette acquisition. Il a décidé d'une évolution de sa composition, notamment par la nomination de Monsieur Philippe-Michel Labrosse en qualité de Président du Conseil d'Administration d'UFFB, et d'une distribution d'acompte sur dividende de 0,70 euro par action mis en paiement le 4 novembre 2021.

Julien Brami, Directeur Général de l'UFF, a déclaré : "Si la prudence reste encore de mise sur le front pandémique, la vie normale reprend son cours. La tendance observée au 1er semestre sur la collecte commerciale s'est ainsi poursuivie au 3ème trimestre. Le fait que la collecte retrouve son niveau d'avant crise, portée par une hausse de la productivité des conseillers, constitue une étape importante.

Grâce au dévouement des équipes UFF et à la fidélité de nos clients, je suis confiant dans la pérennité de cette dynamique positive. En effet, à l'UFF, nous avons la conviction que rien ne remplace un professionnel qualifié pour conseiller les clients dans leur gestion patrimoniale."