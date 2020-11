UFF : obtention du label "Relance" pour le fonds UFF Tremplin PME C

(Boursier.com) — L 'UFF annonce aujourd'hui l'obtention du label "Relance" pour le fonds UFF Tremplin PME C géré par la société de gestion La Financière de l'Échiquier.

Lancé en octobre dernier, le label "Relance" a pour objectif de mobiliser l'épargne des investisseurs, tant particuliers qu'institutionnels, en faveur de la relance économique. Octroyé par la Direction générale du Trésor, il s'inscrit dans le cadre du Plan de Relance pour faciliter le financement de long terme des entreprises (PME et ETI).

Pour Stéphanie Allory, Directrice de l'offre financière et des études patrimoniales de l'UFF "nos clients sont de plus en plus soucieux de donner du sens à leur épargne. Cela peut passer par l'investissement dans des produits labellisés ISR pour favoriser le développement durable ou, à présent, par des fonds labellisés "Relance" qui contribuent au financement de nos PME. Ces produits labellisés représentent un gage de fiabilité et de transparence que nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos clients."