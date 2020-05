UFF : le PNB trimestriel chute de 19%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'UFF a vu son PNB trimestriel, à 39,6 ME, baisser de 19% par rapport au premier trimestre 2019, impacté par le choc de marché de fin de trimestre et le recul de la collecte commerciale pénalisée par les mesures de confinement depuis mi-mars.

Face à cette crise sans précédent, plusieurs mesures exceptionnelles ont été mises en place pour préserver les équilibres financiers. Le début d'année 2020 a ainsi vu le déploiement du nouveau contrat de travail pour le réseau commercial du groupe UFF, "changement majeur qui doit permettre de fidéliser et de recruter les meilleurs talents", explique le groupe.

Les commissions de placement sont en retrait de 25%. Ce recul trouve son origine principale sur le secteur de l'Immobilier direct avec des commissions en baisse de 48%, notamment du fait des retards de signature des actes notariaux. Pour les autres secteurs, la baisse est corrélée à l'évolution de la collecte commerciale.

La collecte nette est légèrement négative au premier trimestre 2020 (-41 ME vs +46 ME au 31 mars 2019), impactée par la hausse du taux de sorties (+1 point) et des remboursements de fonds à terme plus importants (30 ME contre 7 ME au 1er trimestre 2019).

Le 9 avril, l'UFF avait annoncé que le Conseil d'administration avait décidé de suspendre la distribution du dividende.