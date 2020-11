UFF : le PNB se replie de 13% sur 9 mois

(Boursier.com) — En cumul à fin septembre 2020, le PNB d'Union Financière de France s'élève à 127,6 millions d'euros, en repli de -13% par rapport à celui constaté à fin septembre 2019 (146,8 ME).

Le PNB du 3e trimestre 2020 est de 45,5 ME. Il revient à un niveau proche de celui du 3e trimestre 2019 (47,3 ME).

Grâce à la mobilisation de tous nos collaborateurs et à la stabilisation des marchés, le PNB, au seul 3e trimestre 2020, ressort en baisse de -4% par rapport au 3è trimestre 2019 et ce, dans un contexte difficile du fait de la crise sanitaire. La collecte commerciale reste cependant en retrait sensible sur un an , explique Julien Brami, Directeur Général de l'Union Financière de France Banque, qui conclut : Malgré les nouvelles mesures de confinement imposées, nos équipes restent pleinement mobilisées pour rester au plus près de nos clients et leur apporter le conseil nécessaire dans cet environnement incertain .

Perspectives

Malgré une activité fortement impactée par la pandémie de la Covid-19, le modèle d'affaires de l'UFF est résilient, grâce à la stabilité de son portefeuille de clients et à la structure de son Produit net bancaire, réparti entre commissions de placement et commissions sur encours. Toutefois, les nouvelles mesures de confinement mises en place depuis début novembre 2020 risquent de continuer à pénaliser l'activité commerciale de la fin d'année qui pèse traditionnellement pour 30% de la collecte annuelle.

Le Groupe UFF confirme son engagement aux côtés de ses clients et les orientations du plan stratégique "Moderniser & Croître".