UFF : la collecte commerciale progresse de 7% au T1

(Boursier.com) — L 'UFF présente son Produit Net Bancaire du 1er trimestre 2022. À 44,8 ME, le PNB est en diminution de 4% par rapport à celui du 1er trimestre 2021 (46,8 ME), pénalisé par la baisse des marchés financiers, alors que la collecte commerciale, à 394 ME, progresse de 7% dans un marché de l'épargne à tendance très positive.

Fred Vianas, Directeur Général d'UFF Banque, a déclaré : "Je salue la dynamique commerciale de début d'année dans un contexte où les évolutions défavorables des marchés pèsent sur nos revenus. C'est dans une relation de proximité et sur le long terme, quelle que soit la phase du cycle économique, que l'UFF mobilise l'ensemble de ses ressources pour accompagner ses clients. Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance et nos collaborateurs pour la dynamique du premier trimestre 2022."

Perspectives

Avec une bonne dynamique commerciale, le PNB ressort néanmoins en baisse de 4% à fin mars 2022 par rapport à fin mars 2021 dans un contexte de baisse des commissions sur encours et de résultat financier largement négatif à -1,9 ME.

Dans un environnement macro-économique complexe - guerre en Ukraine, retour de l'inflation, hausse des taux et pandémie qui se prolonge particulièrement en Asie - la qualité du conseil patrimonial, de proximité et dans la durée, est d'autant plus importante. Cela devrait permettre au Groupe UFF de poursuivre la dynamique de collecte commerciale tout en menant les actions adéquates pour défendre les marges.

Sur le plan opérationnel, la nomination de Fred Vianas en tant que Directeur Général de l'UFF s'est accompagnée de la mise en place d'une organisation resserrée autour de 6 pôles (Développement, Réseau, Opérations, Richesses Humaines, Régalien et Communication & Engagement). Celle-ci vise à mettre l'entreprise en mouvement pour répondre aux enjeux immédiats et préparer ensuite le prochain plan stratégique, en lien avec celui d'Aéma Groupe, nouvel actionnaire de référence de l'UFF.

Prochain rendez-vous : le 28 juillet 2022 pour la publication des résultats semestriels.