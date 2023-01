UFF : l'AMF estime conforme l'offre d'Abeille Assurances

(Boursier.com) — Le 28 novembre 2022, Abeille Assurances Holding a déposé un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire sur les actions de la société Union Financière de France Banque (UFF), au prix de 21 euros par action. UFF a déposé, le 26 décembre 2022, un projet de note en réponse, comprenant l'avis motivé de son Conseil d'administration sur l'Offre ainsi que le rapport de l'expert indépendant.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu ce 24 janvier, un avis positif sur la conformité de l'offre et a émis son visa sur la note d'information et la note en réponse relatives à l'offre.

Il est rappelé qu'à la date du dépôt de l'offre, Abeille Assurances Holding détenait directement ou indirectement 74,99% du capital et des droits de vote d'UFF. A la suite d'achats réalisés sur le marché, et compte tenu des accords de liquidité conclus avec les porteurs d'actions gratuites indisponibles, le total des actions détenues ou ayant vocation à être détenues par l'Initiateur atteint à ce jour 81,37% du capital d'UFF.

Abeille Assurances Holding a l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions UFF si le nombre d'actions non présentées à l'offre ne représente pas plus de 10% du capital et des droits de vote d'UFF.

Ce retrait obligatoire se ferait moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre, soit 21 euros par action.