UFF : l'activité de collecte commerciale progresse de 10% au 30 septembre

(Boursier.com) — A fin septembre 2022, l'activité de collecte commerciale globale de la banque de conseil et de gestion de patrimoine UFF est en progression de +10%, à 1,229 milliard d'euros, à comparer à 1,112 MdE au 30 septembre 2021.

L'activité commerciale du Réseau Salarié, à 1,108 MdE, est en progression de +9% par rapport au 30 septembre 2021.La collecte commerciale du Réseau d'Indépendants affiche une progression de +30%, à 121 millions d'euros. Les commissions de placement sont en progression de +8% sur un an. Les commissions sur encours reculent de -9% sur la période, impactées par la baisse des marchés financiers et ses conséquences sur les actifs administrés en Unités de Compte.

La collecte nette est positive au 30 septembre 2022, à +119 ME (-4 ME au 30 septembre 2021), du fait de la dynamique de la collecte commerciale conjuguée à une poursuite de la baisse des rachats et des remboursements de fonds à terme.

Les actifs administrés en fin de période s'établissent à 12 MdsE, en diminution de -6% par rapport au 30 septembre 2021, impactés par des variations de cours négatives.

La baisse des marchés financiers au 1er semestre 2022 a impacté le portefeuille propre d'OPC obligataires historiquement comptabilisé en juste valeur par résultat. A compter du 3e trimestre, la trésorerie de l'UFF est placée pour l'essentiel à vue, et pour le solde dans un OPC fermé comptabilisé à coût historique, permettant le retour à un résultat financier légèrement positif au 3e trimestre (+0,2 ME).

Perspectives

Avec une bonne dynamique commerciale qui se poursuit et se reflète dans l'évolution favorable des commissions de placement (+8% sur les 9 premiers mois de 2022), le PNB ressort à 134 ME, en baisse de -6% à fin septembre 2022 par rapport à fin septembre 2021 (141,9 ME) dans un contexte de marché défavorable impactant les commissions sur encours et le résultat financier.

L'investissement dans le réseau commercial demeure la priorité de l'UFF, avec la poursuite d'une dynamique de recrutement de nouveaux talents commerciaux et l'amélioration du processus d'intégration des nouveaux collaborateurs, dans un environnement de recrutement tendu.