UFF : évolution de la gouvernance et distribution de 0,7 euro d'acompte

(Boursier.com) — Le 23 février 2021, Aviva Plc avait annoncé être entré en négociations exclusives avec Aéma Groupe (créé en janvier 2021 à la suite du rapprochement entre Aésio et Macif) concernant la cession de sa filiale Aviva France. Le périmètre de l'opération comprend les activités d'assurance vie, d'assurance générale et de gestion d'actifs en France, ainsi que sa participation (75%) dans UFF. Le 30 septembre, Aéma Groupe a réalisé l'acquisition d'Aviva France, après obtention des autorisations nécessaires de la part des autorités réglementaires. Le Conseil d'Administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB), du 6 octobre, a pris acte de la réalisation de cette acquisition. Il a décidé d'une évolution de sa composition et d'une distribution d'acompte sur dividende.

Evolution du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a décidé de coopter Philippe-Michel Labrosse en tant qu'Administrateur en remplacement de Patrick Dixneuf, dont la démission a pris effet au 6 octobre, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée générale 2022 statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2021.

La cooptation de Philippe-Michel Labrosse sera proposée à la ratification de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Le Conseil d'administration a également décidé de nommer Philippe-Michel Labrosse en qualité de Président du Conseil d'Administration d'UFFB.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a pris acte de la désignation de Mme Sophie Gelbert en qualité de représentant permanent d'Aviva Epargne Retraite, en remplacement de Mme Laurence Mitrovic.

Acompte sur dividende

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé le versement en numéraire d'un acompte sur dividende de 0,70 euro par action. Cette proposition vise à retrouver la politique de retour aux actionnaires stoppée par la pandémie et renoue avec l'historique de politique d'acompte sur dividende de la société.

Pour mémoire, ont été distribués 0,70 euro d'acompte sur dividende en novembre 2019 et 0,70 euro d'acompte sur dividende en novembre 2018. Cette distribution sera mise en paiement le 4 novembre. La quote-part de fonds propres résultant, d'une part, du solde des ressources générées par la cession de PREIM en 2018 et, d'autre part, de la suspension en avril 2020 du versement du solde du dividende prévu (3 euros/ action) continuera de faire l'objet d'un suivi spécifique par le Conseil d'Administration.