UFF : comptes publiés

UFF : comptes publiés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — UFF publie un PNB semestriel en baisse de 18% à 82,1 ME. Le résultat d'exploitation ressort à -2,2 ME. Les charges d'exploitation sont stables (83,9 ME) malgré une baisse des frais généraux (-7%), du fait de la hausse des frais de personnel +3% en raison d'éléments ponctuels et conjoncturels, pour l'essentiel liés à l'impact des mesures d'accompagnement des collaborateurs notamment durant le confinement.

La baisse des frais généraux confirme le premier impact des mesures d'économies décidées et mises en oeuvre pour faire face à la crise. Comme annoncé, ces mesures porteront leur plein effet à partir du second semestre 2020.

Le résultat net ressort négatif de -1,9 ME. Le groupe confirme le maintien de la suspension de distribution de dividendes.

L'activité commerciale du 1er semestre 2020 a été pénalisée par :

-la pandémie de Covid-19 et ses répercussions économiques et financières, avec la mise en oeuvre du confinement de la population et l'impossibilité des rendez-vous physiques en clientèle durant dix semaines pour le réseau commercial de l'UFF, justifiant le recours aux mesures de chômage partiel prises entre mi-avril et mi-juin ;

-l'application du changement de contrat de travail depuis le 1er janvier 2020, qui a entraîné une réduction temporaire des effectifs en début de semestre, tout en permettant ensuite une augmentation des recrutements. A fin juin 2020, l'effectif commercial est stable par rapport à fin décembre 2019.

Perspectives

Comme indiqué précédemment, l'évolution au second semestre dépendra de la persistance de l'impact des mesures de distanciation physique sur l'activité commerciale et de l'évolution des marchés financiers impactant les commissions sur encours et le résultat financier.

Pour mémoire, à l'issue de la réunion de son Conseil d'administration du 24 juin dernier, le Groupe UFF a confirmé les orientations du plan stratégique "Moderniser & Croître", grâce à la solidité de son bilan et malgré les mesures d'ajustement prises à court terme.

Le Conseil d'Administration a également décidé de maintenir la suspension de distribution de dividende annoncée le 9 avril 2020, au moins jusqu'à fin 2020. Cette décision fait suite à la nouvelle recommandation de la Banque Centrale Européenne et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 28 juillet 2020 de maintenir la suspension, jusqu'au 1er janvier 2021, des paiements de dividendes ou des engagements de verser des dividendes, pour tous les établissements européens de crédit et assimilés.

Pour mémoire, l'Assemblée générale du 9 juillet 2020 a décidé d'affecter le solde du dividende initialement décidé par le Conseil d'Administration du 27 février 2020, soit 3,00 euros par action, au report à nouveau.

À l'occasion de cette publication, Julien Brami, Directeur Général de l'UFF, a déclaré : "Nous venons de traverser une crise sans précédent au cours du 1er semestre 2020 et je tiens avant tout à saluer le travail de l'ensemble des collaborateurs pour avoir traversé au mieux cette tempête. Du fait de la baisse des revenus et de la stabilité des charges d'exploitation impactées par des éléments comptables ponctuels et conjoncturels, nos résultats semestriels sont déficitaires. La résistance du PNB, à 82,1 MEUR au 1er semestre 2020, démontre néanmoins la grande résilience de notre portefeuille de clients, la pérennité de notre modèle et notre capacité d'adaptation. Nous restons bien entendu vigilants sur l'évolution de la situation sanitaire et économique."