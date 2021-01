Ucar : victime d'une cyberattaque

Ucar : victime d'une cyberattaque









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvelle victime d'une cyberattaque sur la place parisienne. Ucar annonce en effet avoir récemment été la cible de pirates informatiques. "Nous avons mobilisé une équipe d'experts autour de la DSI et du Secrétariat Général d'UCAR : des experts indépendants reconnus, à travers d'une part, un cabinet de conseil en gestion des risques et spécialiste dans les domaines de l'IT et du Cyber ainsi qu'un cabinet spécialisé en forensic. Les données ont pu être restaurées immédiatement à partir des sauvegardes", souligne le groupe.

Cette attaque n'a pas eu d'impact sur les opérations d'exploitation, et les agences ont pu servir leurs clients sans coupure de service. Les services web sont restés opérationnels ainsi que les logiciels métiers. Le Groupe est en contact avec les autorités compétentes, dont la CNIL et les services de Police.

Ucar s'engage à tenir informés, sans délais et régulièrement, ses clients, ses partenaires ainsi que les autorités compétentes et les remercie pour leur compréhension.