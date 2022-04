Ucar suspendu !

(Boursier.com) — Ucar a demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension de la cotation de son titre à partir de ce jour, avant bourse, dans l'attente de la publication d'un communiqué. Rappelons que le groupe a publié hier soir, au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 31,8 millions d'euros, en hausse de +27%. Le résultat d'exploitation ressort à +358 KE, marquant le retour à la rentabilité et dépassant le niveau de 2019, tiré par la croissance de l'activité qui a permis de mieux absorber les coûts fixes. Le résultat net ressort ainsi, après exceptionnel et IS, en bénéfice à +370 KE.