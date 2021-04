Ucar : sans réaction

Ucar : sans réaction









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ucar reste stable à 12,40 euros ce jeudi en bourse de Paris, alors que le groupe a enregistré au 31 décembre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 25,1 millions d'euros, en baisse de 28,1% par rapport à 2019, reflétant d'une part une baisse de 16,5% du chiffre d'affaires Location et Services aux réseaux, et d'autre part une baisse du chiffre d'affaires Ventes de véhicules de 48,2%.

La pandémie Covid-19 a créé une situation inédite dans tous les secteurs de l'économie et a eu un effet sans précédent sur les secteurs du voyage et des loisirs entrainant une baisse d'activité pour le secteur de la location de l'ordre de 60% depuis le 1er confinement. Pour le Groupe, cela se traduit par une baisse du chiffre d'affaires Location sous enseignes de 19% sur l'année 2020. D'autre part, durant les périodes de confinement, l'ensemble des activités liées aux circuits d'approvisionnement des véhicules a été fortement perturbée.

Malgré le contexte, le groupe a fait progresser ses réseaux d'agences le portant de 386 à fin décembre 2019 à 409 agences à fin 2020. Le groupe a pu commencer le déploiement des agences BMW Rent et Mini Rent.

Le résultat d'exploitation est impacté par la forte baisse d'activité. Il ressort à -2,31 ME, en forte baisse par rapport à 2019. La perte de revenus n'a pas été compensée par une réduction immédiate des charges fixes. Le renforcement prévu des équipes digitales n'a pas été remis en cause lors du 1er confinement afin de poursuivre la transformation du Groupe.

Le résultat net est ressorti, après exceptionnels et IS, en perte de -1,99 ME. Au 31 décembre 2020, les dettes financières consolidées s'établissaient à 17,5 ME, en hausse de 5,2 ME par rapport à 2019.

Situation financière

Le groupe a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 8,7 ME en juin 2020. La trésorerie est en hausse de 2ME, passant de 15,1 ME en 2019 à 17 ME en 2020. La situation financière du groupe reste saine malgré la perte enregistrée en 2020, avec des fonds propres de 13,2 ME en 2020 (16 ME en 2019).

Ucar proposera à l'Assemblée Générale du 22 juin un versement de dividende de 0,20 euro par action, reprenant la politique de dividendes usuelle du Groupe.

Perspectives affichées

Pour 2021, le groupe a décidé d'abaisser son niveau de frais fixes pour faire face aux risques de nouvelles restrictions sanitaires. Pour autant, il entend continuer le développement de ses réseaux tout en poursuivant sa transformation. Ses principaux objectifs sont le développement du réseau physique et de l'activité digitale.

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire et ses principales conséquences sur le secteur, le groupe entend conduire sur l'exercice un plan d'action commercial qui, couplé à un plan d'économies, lui permettra de retrouver croissance et rentabilité. Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a rehaussé son objectif de cours de 10,1 à 11,5 euros en restant 'neutre' sur le dossier.