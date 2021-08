UCAR retrouve un bon niveau d'activité

UCAR retrouve un bon niveau d'activité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe UCAR a enregistré au 30 juin 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 16,7 ME, en hausse de 56% par rapport au premier semestre 2020 mais encore inférieur à celui du premier semestre 209 (19,33 ME). Le chiffre d'affaires Location et Services aux réseaux (10,63 ME) affiche quand même une croissance de +28,4% par rapport à la même période de 2020 et un quasi-retour au niveau du premier semestre 2019 (-3,6%).

L'activité est restée impactée par les effets persistants de la crise sanitaire liée à la COVID 19 et notamment par le quatrième confinement de mars 2021 et les couvre-feux successifs. A travers son positionnement de " loueur de proximité ", UCAR se trouve cependant moins exposé que ses concurrents à la situation, notamment en gares et aéroports qui continuent d'être très affectés. UCAR signale que le marché de la location courte durée reste en retrait de l'ordre de 50% sur la période par rapport à 2019.

Le groupe annonce faire preuve d'un " relatif optimisme " pour le deuxième semestre. " En effet, la saison estivale ancre un niveau d'activité soutenue, malgré les contraintes induites par les difficultés d'approvisionnements et donc la limitation de l'offre de véhicules ", commente UCAR. Pour faire face à ce déséquilibre entre l'offre et la demande, le groupe a accentué ses actions autour de l'autopartage. Aussi, le réseau UCAR a lancé une vaste opération pour l'été 2020, à travers son offre de mise en pension de véhicules de particuliers, permettant à des propriétaires de confier leur voiture, contre un revenu, à des agences du réseau UCAR afin que ces dernières les mettent en location accroissant ainsi leur offre de véhicules.

" Grâce à cette démarche que nous avons initiée il y a deux ans, nous avons pu accroître notre parc cet été. De cette manière, nous refusons de céder à l'inflation des prix cet été et nous garantissons une offre de véhicules disponibles plus importante ", déclare Jean-Claude Puerto-Salavert, PDG-fondateur d'UCAR.