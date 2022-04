Ucar renoue avec les bénéfices mais affiche sa prudence pour 2022

(Boursier.com) — Le Groupe Ucar a enregistré au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 31,8 millions d'euros, en hausse de +27% par rapport à 2020. Ce retour à la croissance sur l'ensemble de l'exercice confirme la résilience du Groupe et sa capacité à rebondir.

Le chiffre d'affaires sous enseignes ressort à 68,7 ME, en hausse de 27,3% par rapport à 2020 (53,97 ME), pendant que le chiffre d'affaires location sous enseigne retrouve son niveau de 2019 à près de 52 ME et ce malgré les effets du confinement de mars 2021.

Le Groupe a fait légèrement progresser ses réseaux d'agences puisqu'à fin décembre 2021 le Groupe comptait 437 agences contre 409 agences fin 2020.

Le résultat d'exploitation ressort à +358 kE, marquant le retour à la rentabilité et dépassant le niveau de 2019, tiré par la croissance de l'activité qui a permis de mieux absorber les coûts fixes du Groupe.

Le résultat net ressort ainsi, après exceptionnel et IS, en bénéfice à +370 kE (-1,99 ME en 2020).

Au 31 décembre 2021 les dettes financières consolidées s'établissent à 13,7 ME, en baisse de 3,8 ME par rapport à 2020. Le Groupe a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 8,7 ME en juin 2020 et commencera à l'amortir sur 4 ans à compter de juin 2022.

La trésorerie est stable au 31 décembre 2021, à près de 17 ME, traduisant le retour à une capacité d'autofinancement positive sur l'exercice. Les fonds propres s'élèvent à 13,3 ME, reflet d'une situation financière saine.

Perspectives

"La poursuite des difficultés d'approvisionnements et l'instabilité de la situation sanitaire, associés à une transformation de fond des réglementations et des attentes du consommateur nous confortent dans une stratégie de disruption orientée vers le "car as a service" et le partage", commente le management.

Ucar a décidé de mettre son savoir-faire et ses outils à la disposition du développement du partage. A cette fin, le Groupe poursuivra ses investissements pour proposer à un rythme soutenu des solutions innovantes. Toutefois, le Groupe reste attentif aux difficultés d'approvisionnements en véhicules qui sont fortement pénalisés par la forte réduction de la production des constructeurs automobiles induite par les effets de la crise sanitaire et maintenant par la situation géopolitique. "Aussi notre potentiel d'approvisionnement est contraint et donc par ricochet notre capacité à servir nos clients a été amputée d'autant".