Ucar : OPA et prime de 238% !

(Boursier.com) — Ucar avait demandé la suspension de son cours de bourse. Le suspense vient de prendre fin et l'issue devrait réjouir les actionnaires. Cosmobilis intègre en effet le loueur courte durée Ucar, ce qui implique un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Ucar. Cosmobilis et Jean-Claude Puerto, actionnaire de référence et fondateur de Ucar, ont franchi une nouvelle étape afin d'accélérer la mise en place d'un acteur européen de référence dans l'auto-mobilité. Les parties ont signé, le 8 avril 2022, un protocole d'accord portant sur l'acquisition d'un bloc majoritaire du capital de Ucar par Cosmobilis au prix de 59,15 euros par action, suivie d'une offre publique d'achat simplifiée sur l'intégralité du capital de Ucar, au même prix.

L'acquisition de Ucar permettra au groupe Cosmobilis de poursuivre sa transformation en complétant son offre de services de mobilité et d'accélérer son projet de créer un acteur européen intégré d'auto-mobilité. Cette opération permettra également aux franchisés et partenaires de Ucar d'élargir leur offre de services et de produits pour attirer de nouveaux clients. Le prix d'achat par action Ucar de 59,15 euros représente une prime de 238% par rapport au cours de clôture de l'action au 7 avril (dernier jour de cotation avant la suspension) et une prime de 248% par rapport à la moyenne pondérée du cours de l'action durant les 60 derniers jours précédant la date à laquelle le cours de bourse a été suspendu.

L'offre a été accueillie favorablement par le conseil d'administration de Ucar et bénéficie également du soutien des principaux actionnaires de Ucar après Jean-Claude Puerto, à savoir AXA IARD France, La Française AM et Innocap (représentant respectivement 14%, 6% et 2% du capital d'UCAR), qui se sont engagés irrévocablement à apporter leurs actions à l'offre.

Le cours de bourse de Ucar a été suspendu le 8 avril. La reprise de la cotation interviendra à l'ouverture des marchés demain.

Cosmobilis et Jean-Claude Puerto ont signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de l'ensemble des actions détenues directement et indirectement par Jean-Claude Puerto, représentant 67% du capital, au prix de 59,15 euros par action. L'accord prévoit que Jean-Claude Puerto cédera à Cosmobilis une partie de ses titres représentant 29% du capital de Ucar, et apportera le solde de sa participation (soit 38% du capital) à Cosmobilis en l'échange d'actions Cosmobilis, représentant environ 6% du capital.

L'acquisition de ce bloc majoritaire sera suivie par le dépôt obligatoire d'une offre publique d'achat simplifiée portant sur l'intégralité du capital de Ucar. AXA IARD France, La Française AM et Innocap se sont engagés à apporter irrévocablement l'intégralité de leurs titres à l'offre, représentant respectivement 14%, 6% et 2% complémentaires. Au résultat de ces opérations, Cosmobilis bénéficie d'ores et déjà d'engagements portant sur 89% du capital de Ucar, étant précisé par ailleurs que la société détient 8% de ses propres actions qui seront annulées à l'issue de l'offre publique.

Quatre mois après l'entrée de Crédit Agricole Consumer Finance au capital de Cosmobilis, c'est au tour de Ucar d'intégrer l'écosystème du nouvel acteur européen de la mobilité. Ce rapprochement présente un triple objectif : compléter l'offre et la palette de services d'auto-mobilité de Cosmobilis, créer des synergies entre les 2 organisations et accélérer le développement du réseau.

Le projet de Cosmobilis s'accélère en intégrant Ucar. Cette nouvelle brique vient compléter l'offre existante du groupe (location moyenne et longue durée, VTC, services de mobilité) via l'acquisition d'un acteur de référence de la location courte durée. Cosmobilis s'appuiera ainsi sur UCAR et capitalisera notamment sur son maillage très fin du territoire français, sa capacité d'animation d'un réseau de franchisés, ainsi que sur sa proximité avec les constructeurs et distributeurs via son offre en marque blanche. Le caractère innovant d'Ucar permettra de développer de nouveaux produits et séduire une nouvelle génération d'automobilistes.

De plus, les succursales et franchisés Ucar pourront désormais compter sur la large palette de services de mobilité de Cosmobilis.

Créé en décembre 2021, le groupe Cosmobilis regroupe les verticales principales de l'auto-mobilité : les concessions de marques, les plateformes en ligne de vente de véhicules, les plateformes d'auto-mobilité (VTC Marcel, Auto-école en ligne En Voiture Simone, l'opérateur B2B Fleetway, et la nouvelle marque de mobilité GOA). Cosmobilis vise à offrir à tous ses clients "la bonne voiture au bon moment, avec ou sans chauffeur pour la durée de son choix". Le groupe développe pour ce faire un écosystème ouvert aux professionnels de l'automobile partageant la même vision de l'auto-mobilité.