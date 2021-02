Ucar : nouvelles informations suite à la cyberattaque

Ucar : nouvelles informations suite à la cyberattaque









(Boursier.com) — Dans un contexte de recrudescence de criminalité informatique, le Groupe Ucar a informé, le 20 janvier, avoir été récemment la cible d'une cyberattaque (rançongiciel), sans impact sur les opérations d'exploitation et sans coupure de service pour les agences qui ont pu continuer à servir leurs clients.

Dans le prolongement de son engagement à tenir informés, sans délais et régulièrement, ses clients, ses partenaires ainsi que les autorités compétentes, le Groupe Ucar informe qu'à la lumière des derniers résultats des analyses forensics, un tiers non autorisé a pu accéder à certaines données du Groupe, dont des données personnelles d'une partie de ses clients.

Dans le cadre de ses activités, le Groupe Ucar recueille pour le compte de ses agences, de ses franchisés et de ses partenaires, les données personnelles des clients. Il s'agit des données d'identification (état civil, adresse, numéro de téléphone, courriel) et des informations en lien avec la location de véhicules. Il est rappelé qu'aucune donnée de type paiement ou mot de passe n'est conservée par le groupe. Cependant, la prudence doit être de mise dans la mesure où l'utilisation de données personnelles pourrait exposer à différents risques (phishing, cyberattaque, usurpation d'identité, etc.). Des initiatives sont en cours de déploiement pour informer et sensibiliser les clients du groupe.

Accompagnées d'experts, en gestion des risques cyber et en forensic, les équipes d'Ucar ont, depuis l'attaque, renforcé les protocoles de sécurité afin de garantir la non-compromission de ses systèmes et données.