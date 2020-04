Ucar : la rentabilité s'est effondrée en 2019

Ucar : la rentabilité s'est effondrée en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — On savait depuis février et la publication du chiffre d'affaires annuel (-18% à 35 ME) que les comptes d'Ucar avaient souffert en 2019 de la fin du programme de location courte durée développé pour les marques Opel, DS et Citroën. L'impact sur le CA 2019 de cette fin de partenariat s'élève à 5,7 ME sur le CA consolidé Groupe et à 14,1 ME sur le CA Location sous enseignes.

On connait depuis hier, la traduction sur la rentabilité : le résultat d'exploitation ressort à 75 KE, en chute libre par rapport aux 1.775 KE de 2018! Le résultat d'exploitation est notamment impacté par 800 KE de charges liées aux efforts réalisés par le Groupe sur 2019 afin d'accélérer sa transformation et d'assurer la mise en place de ses nouvelles offres d'autopartage.

Le résultat net s'effondre lui de 86%, après exceptionnels et IS, à 133 KE, contre 969 KE un an plus tôt.

La trésorerie est quant à elle restée stable, passant de 15,3 ME en 2018 à 15,2 ME en 2019.

Lors de l'Assemblée Générale du 18 juin 2020, il sera proposé aux actionnaires d'UCAR SA de ne pas verser de dividende au titre de l'année 2019.

Concernant la crise Covid-19, Ucar explique qu'il est indéniable que celle-ci impactera négativement les activités du Groupe en 2020 et ainsi ses principaux agrégats financiers 2020. Il est estimé un impact sur le CA annuel de l'ordre de 20% et un impact sur le résultat net du Groupe de l'ordre de 1 ME.

Ucar rassure en expliquant disposer d'une situation financière saine et solide pour faire face à cette crise.