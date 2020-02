Ucar : la fin de contrat PSA a lourdement pesé sur le chiffre d'affaires

Ucar : la fin de contrat PSA a lourdement pesé sur le chiffre d'affaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ucar enregistré en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 35,2 ME, reflétant d'une part une baisse de 18% du CA Location et Services aux réseaux, et d'autre part une baisse du CA Ventes de véhicules de 25%.

Le CA 2019 est impacté par la fin au 31 décembre 2018 du programme de location courte durée développé pour les marques Opel, DS et Citroën. L'impact sur le CA 2019 de cette fin de partenariat s'élève à 5,7 ME sur le CA consolidé Groupe et à 14,1 ME sur le CA Location sous enseignes.

La baisse de 25% des ventes de véhicules s'explique par la baisse des approvisionnements de véhicules effectués en 2019 auprès du réseau franchisé.

Hors impact fin de contrat PSA et ventes de véhicules, le CA consolidé groupe a connu une croissance de 2,5%.

Hors impact fin de contrat PSA, le CA Location sous enseignes est resté stable par rapport à 2018.

Les comptes seront publiés le 28 avril prochain.