Ucar : l'activité 2021 devrait se rapprocher de celle de 2019

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Ucar est ressorti à 16,73 millions d'euros en hausse de +56% par rapport au 1er semestre 2020. Il est en retrait de -13,4% par rapport à 2019 (19,32 ME). Le chiffre d'affaires sous enseigne recule de -11% par rapport à 2019, dont -6,9% pour la CA Location.

Au 1er semestre, le Groupe Ucar a enregistré un résultat net de -16 kE contre une perte de -1,6 ME au 1er semestre 2020 (+102 kE en 2019). L'Ebitda est positif au 30 juin de 640 kE, à comparer à -693 kE en 2020.

"Ces comptes traduisent un retour à une trajectoire de rentabilité grâce à une reprise des activités du Groupe en 2021. Cela atteste de la capacité d'Ucar à rebondir après une crise historique pour le secteur", indique le management.

Sur le 3e trimestre 2021, le chiffre d'affaires sous enseigne enregistre une hausse de +16% par rapport à 2020, dont un chiffre d'affaires location en progression de +15%.

Perspectives

Avec de bons résultats commerciaux au 3e trimestre et donc sur les 9 premiers mois, le Groupe fait preuve d'un relatif optimisme pour la fin de l'année. Si la tendance se poursuit sur le 4e trimestre, l'activité 2021 devrait se rapprocher de celle de 2019 et permettre de retrouver une rentabilité pérenne. Deux points de vigilances demeurent : la situation sanitaire et les difficultés d'approvisionnements.

Sur le plan stratégique, Ucar considère que pour respecter à la fois les contraintes environnementales et sociales, le partage automobile va devenir un enjeu crucial. Le groupe a donc décidé de mettre son savoir-faire et ses outils à la disposition du développement du partage. A cette fin, il poursuivra ses investissements pour proposer à un rythme soutenu des solutions innovantes à l'image de la "Mise en Pension" et "Ucar Pool" (application pour favoriser le prêt de voitures dans le cercle familial) ou encore avec le lancement du projet "Performance" (outil d'IA d'amélioration de la performance des réseaux physiques).

Le Groupe entend par ailleurs continuer le développement de ses réseaux.